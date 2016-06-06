Саратов, 6 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Жителем поселка Загородный Краснокутского района добровольно сдан карманный пистолет иностранного производства калибром 6 мм, который он нашел в подвальном помещении заброшенного здания. Помимо этого случая, в Краснокутском районе зафиксировано 8 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов (в том числе оборонительно-наступательная граната Ф), сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

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«Разъяснительная работа с населением о добровольной сдаче предметов вооружения приносит результаты, — отмечают в ведомстве. — ГУ МВД России по Саратовской области информирует граждан о необходимости добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в отделы полиции, за что предусмотрено вознаграждение».

Также полиция напоминает, что «Незаконный оборот оружия» предусмотрен в качестве преступления в ст.222 УК РФ, что влечет уголовную ответственность и наказание.