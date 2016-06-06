Мадрид, 6 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Неймар сообщил в своем инстаграме о своем участии в съёмках фильма «Три икса».

Sergio Savarese Неймар

Неймар сообщил, что никогда не предполагал своего участия в киносъёмках вместе с такими актерами, как Вин Дизель, Нина Добрев и Сэмюэл Джексон. Бразильский спортсмен отметил, что он очень взволнован фактом своей причастности к кинематографу.

Стоит отметить, что Неймар сейчас находится в отпуске, так как предпочел участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отказался от выступлений в Кубке Америки.

Напомним, что третья часть фильма «Три икса», получившая название «Возвращение Ксандера Кейджа», выйдет на экраны 19 января 2017 года. Два первых фильма были показаны в 2002 и 2005 годах.