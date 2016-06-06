Москва, 6 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые продают электронный контент на территории РФ, комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении, передает корреспондент 6 июня.

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От принятия закона о «налоге на Google» Минфин ожидает поступления в сумме до 10 млрд рублей, сообщил в ходе заседания комитета замглавы Минфина Илья Трунин.

Поправки, поддержанные комитетом ко второму чтению, уточняют порядок налогообложения электронных услуг. Кроме того, были сохранены действующие льготы по НДС в отношении реализации исключительных прав на программы для компьютеров и баз данных. Законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 января 2017 года.

В ходе совещаний уполномоченные федеральные органы заверили, что для российских компаний, осуществляющих сделки в интернете в виде передачи прав по лицензионному соглашению, ничего не изменится и сохранятся существующие льготы по НДС, отметил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Таким образом, необходимость внесения поправок, обеспечивающие дополнительные преференции российским компаниям для выравнивания их положения с иностранными отпала. Действующие льготы сохраняются в полной мере», — пояснил он.

По словам Левина, ситуация, когда «иностранные компании, оказывая услуги на нашей территории, не платят налогов, которые приходится платить отечественным компаниям за аналогичные действия, всегда представлялась несправедливостью с точки зрения отечественного интернет-бизнеса».

Согласно одобренным поправкам, иностранным компаниям потребуется зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и платить налоги наравне с российскими компаниями, работающими в том же сегменте рынка.

По мнению парламентария, законопроектом решается вопрос принуждения иностранных компаний к соблюдению закона, в полной мере соблюдаемого их российскими конкурентами. «Иностранные компании, осуществляющие продажи в российской юрисдикции, но уклоняющиеся от регистрации, будут нести ответственность за незаконное предпринимательство», — пояснил он.

Косвенным следствием данной меры станет и деофшоризация российских интернет-компаний, использующих иностранные юрисдикции для уклонения от налогов, считает депутат. «Обязательная регистрация для всех иностранных юридических лиц осуществляющих продажи в России обесценивает это преимущество офшоров», — отметил Левин.