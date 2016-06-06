Хельсинки, 6 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Тим Сойни заявил, что очень надеется на предстоящий визит президента России Владимира Путина, передают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Мы обмениваемся визитами, президент Путин посетит Наантали в начале июля», — сообщил Сойни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин собирается нанести визит в Финляндию. Сроки мероприятия не определены, но подготовка к визиту уже идёт.

6 июня глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с Сойни заявил, что РФ и Финляндия считают важным сдвинуть с мёртвой точки процесс палестино-израильского конфликта.