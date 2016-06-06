Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Владельцев электромобилей в Санкт-Петербурге предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Такой законопроект поддержали сегодня, 6 июня, на заседании бюджетно-финансового комитета городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

LSDSL Электромобиль

С этой инициативой выступил единоросс Алексей Макаров. Он привлек внимание коллег к тому, что развитые европейские страны, например, Норвегия и Нидерланды, которые заботятся о своей экологии, уже пошли по этому пути. В Петербурге же, по данным Макарова, действуют лишь две станции подзарядки — в Пулково и у ТЦ «Галерея» в центре.

Алексей Макаров считает необходимым стимулировать увеличение количества экологически безопасных машин по примеру Калужской области и освободить петербургских владельцев электромобилей от транспортного налога на три года — с 1 января 2017-го по 1 января 2020 года. Выпадающие доходы для бюджета не превысят 535 тыс. рублей ежегодно, утверждает депутат.

Однако законопроект получил отрицательное заключение губернатора Георгия Полтавченко, так как, по словам градоначальника, непонятно, насколько точно можно оценить выпадающий доход. Алексей Макаров сообщил, что попытался выяснить, сколько электромобилей зарегистрировано в Петербурге, и узнал, что по дорогам северной столицы, скорее всего, ездят всего восемь таких машин.

«Таким образом, это решение не финансовое, а скорее политическое, нужно показать, готовы ли мы двигаться в этом направлении. Это общемировая практика государств, которые заботятся о своей экологии», — подчеркнул единоросс.

Глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников отметил, что, несмотря на отрицательное заключение губернатора, «с учетом новых вводных» (информации о количестве электромобилей в городе — прим.ред.), рассмотрение законопроекта имеет право на жизнь. При этом необходимо разобраться в нюансах налогового администрирования, заявил чиновник.

«А также нужно подумать о том, насколько целесообразно освобождать от налога элитные автомобили с большой мощностью типа Tesla», — заметил Корабельников. Отметим, эту машину можно приобрести примерно за 5 млн рублей. Один день проката стоит около 500 евро.

Читайте также: Tesla и «дизельгейт»: как США запускают «зелёную революцию» в автомире

Алексей Макаров предложил ограничить действие документа машинами с мощностью не более 100 лошадиных сил, чтобы льгота коснулась, в первую очередь, отечественного ВАЗ Ellada и Mitsubishi i-MiEV. Последний можно приобрести в Петербурге. Стоимость обеих машин не превышает 1 млн рублей.

Депутат Андрей Васильев обратил внимание на то, что в Петербурге постоянно снижается количество экологичных трамваев и троллейбусов, которые заменяют автобусами. «Восемь электромобилей на наш город — это катастрофа. Не важно, элитные или нет — надо вообще освободить их от транспортного налога, пусть как можно больше завозят к нам таких машин. Понятно, что налоговой службе всегда тяжело, им лишняя работа не нужна, а нам нужен чистый город», — сказал Андрей Васильев. В итоге, бюджетно-финансовый комитет Заксобрания большинством голосов поддержал документ.

Сам Алексей Макаров признался корреспонденту ИА REGNUM, что присматривает себе Mitsubishi i-MiEV. Такая машина от обычной розетки заряжается в течение 7 часов. В целом, в России тяжело приобрести электромобиль, так как официально их почти не импортируют, а оформление и перегон на заказ из Европы может стоить более 700 тыс. рублей.

Отечественная Ellada создавалась как такси для Ставропольского края, но регион выкупил лишь 5 машин из собранной сотни. Остальные передали дилерам по себестоимости в 1 млн рублей.

Читайте также по этой теме: Больше и бесплатно: Москва надеется на электромобильный бум