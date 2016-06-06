Москва, 6 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Столь масштабный проект как строительство Керченского моста не может быть реализован абсолютно безболезненно для окружающей среды. Тем не менее, сегодня можно констатировать, что при проектировании приняты максимально возможные меры для исключения воздействия на экосистему, его минимизации и компенсации в тех случаях, когда полностью исключить воздействие нельзя. Об этом заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской, выступая на первом заседании Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив, сообщили в министерстве.

NASA Керченский пролив. Вид из космоса

Кроме того, по его словам, в целях оперативного реагирования на возможные изменения экологической ситуации на территории строительства моста выполняется программа экологического мониторинга. Ведется систематический отбор и анализ проб почвы, воды и воздуха, оценивается состояние водных биоресурсов, растительного и животного мира. Также осуществляется наблюдение за состоянием орнитофауны.

«В целом обеспечение транспортной доступности Крымского полуострова решает не только экономические проблемы — создание высокоскоростной железнодорожной и автомобильной магистрали значительно снизит объем выбросов в атмосферный воздух, повысит качество жизни людей, сформирует возможности для воссоздания в Крыму по-настоящему «зеленой» территории», — сказал Донской.

При этом, он отметил, что в 2015 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Симферополе, Керчи, Ялте, Севастополе оценивался как низкий. Высокий уровень загрязнения воздуха фиксировался только в Армянске и Красноперекопске», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первое заседание Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив состоялось 5 июня 2016 года в г. Тамани (Краснодарский край). В заседании совета приняли участия депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев, телеведущая Лариса Вербицкая и др.

Напомним, Общественный совет по строительству Керченского моста начал работу в мае 2016 года. Его задача — вести общественный контроль хода реализации проекта, совместно оперативно реагировать на наиболее важные вопросы, волнующие население в связи со строительством моста.