Москва, 6 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Нежелание Украины продвигать процесс реализации обязательств в рамках «Минских соглашений» становится слишком заметным для всех ключевых геополитических игроков. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Под шумок

«Россия не упомянута в «Минских договорённостях» — там упомянуты власти Украины и отдельные регионы Донецкой и Луганской области. Там чётко записано, что по всем аспектам урегулирования нужно всё делать через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Увы, ни по одному пункту «Минских договорённостей» по прямому диалогу украинское руководство не готово двигаться в соответствии со своими обязательствами. Это уже слишком заметно, чтобы пытаться это скрыть от общественности. Это видят и участники «Нормандского формата», и США, которые пытаются обеспечить хоть какое-то движение вперёд со стороны украинского руководства», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не может решить проблемы за участников «Минских договорённостей», но может помочь, и старается это делать: «Сейчас все украинские руководители ставят во главу угла идею о необходимости обеспечить полную тишину и прекращение огня на длительный срок, прежде чем можно будет говорить о выборах. Но все предложения, которые мы выдвигаем, включая расширение миссии ОБСЕ и размещение их в ряде объектов, повисает в воздухе».

Лавров напомнил, что в интересах обеспечения военных аспектов «Минских соглашений» «не кто иной, как президент Украины Пётр Порошенко, попросил президента РФ Владимира Путина направить в регион российских офицеров, которые помогали бы разрешать возникающие на месте вопросы»: «Совместный центр был создан, мы выступали за участие в центре и представителей Донбасса, и представителей спецмиссии ОБСЕ, но украинская сторона всячески блокировала работу этого центра, созданного по просьбе президента Украины Петра Порошенко. Сейчас украинское руководство и вовсе ставит вопрос о том, чтобы украинские и российские офицеры из центра разъехались по разным населённым пунктам. Вывод один: значит, украинскому руководству невыгодно иметь объективный механизм выявления нарушений прекращения огня и их предотвращения».

Министр подчеркнул, что Киев «пытается выпятить» именно аспект безопасности: «По остальным аспектам — там всё написано чёрным по белому. Главный тормоз — в том, что Киев отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском. Более того — к этим людям относятся презрительно. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк называл их нелюдями, а сейчас руководство Украины говорит, что в Донбассе живут ненатуральные украинцы, поэтому слушать их нечего. Подобный шовинизм абсолютно неприемлем ни для кого. Мы будем довольны, если наши финские коллеги поделятся опытом отношения к нацменьшинствам с украинскими коллегами».

Напомним, «Минские соглашения» были подписаны Украиной, Россией, Францией и Германией в феврале 2015 года. Тогда же свои подписи под документами поставили представители ДНР и ЛНР. Россия неоднократно обвиняла Киев в отсутствии политической воли по линии выполнения «Минских соглашений».