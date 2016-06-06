Брянск, 6 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Брянской области православный храм 1818 года постройки оказался без хозяев и без документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе областной прокуратуры.

Церковь. 1896-1942

Покровская церковь расположена в селе Кузнецы Уношевского сельского поселения Гордеевского района. Здание было включено в перечень объектов культурного наследия муниципального значения еще в 1979 году.

Однако никаких правоустанавливающих документов на здание прокуратура не обнаружено. Не определен и собственник здания, а значит, храм оказался под угрозой уничтожения: никаких мер по его сохранности не принималось.

Прокурор района через суд потребовал от муниципалитета поставить здание храма на учет бесхозяйного объекта культурного наследия. Суд прокуратуру поддержал и возложил на Уношевскую сельскую администрацию обязанности по постановке Покровской церкви на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества. Постановка церкви на учет в качестве бесхозяйного объекта позволит принять ее в муниципальную собственность.

В Воронежской области подобная ситуация чуть было не привела к сносу старейшего храма в левобережном районе города. В ноябре прошлого года выяснилось, что в зону строительной площадки одного из застройщиков попало здание храма 17 века. Здание не фигурировало ни в каких документах, его не было в реестре памятников архитектуры. Тревогу забили общественники, в итоге застройщик отказался от планов по сносу здания — хотя по закону мог этого и не делать.