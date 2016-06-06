Москва, 6 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон осуществляют ежедневный полный обмен информацией по проведению на территории Сирии антитеррористической операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С США на ежедневной основе происходит обмен информацией — дважды в день», — сказал Песков. Стороны предоставляют друг другу полную информацию по антитеррористической операции в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Песков сказал, что прямого сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии по-прежнему нет. Дважды в сутки происходит обмен информацией через существующие каналы.

Напомним, что 22 февраля 2016 года между президентом России Владимиром Путиным и главой США Бараком Обамой после раунда телефонных переговоров достигнута договорённость: с полуночи 27 февраля в Сирии должны были быть прекращены любые боевые действия. Военные действия должны продолжаться только в отношении запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и других террористических группировок, определённых Советом Безопасности ООН.