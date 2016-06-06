Москва, 6 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В столице в квартиру актрисы «Ленкома» Натальи Щукиной проникли грабители и унесли с собой деньги и ценности, передает 6 июня Рен-ТВ.

baskino.club Наталья Щукина

Злоумышленники взломали входную дверь в жилище актрисы, их добычей стали деньги и золотые украшения. Сумма ущерба устанавливается.

Наталья Щукина впервые снялась в кино в 1985 году, в возрасте 15 лет, исполнив роль Оли Костиной в ленте Рубена Мурадяна «Фотография на память». Спустя два года Щукина исполнила одну из главных ролей в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна», а позже, в 1989 году снялась в роли Натальи-Школьницы в «Интердевочке» Петра Тодоровского. Среди наиболее известных театральных работ актрисы — роли в постановках «Тартюф», «Пять вечеров», «Безумный день, или женитьба Фигаро».