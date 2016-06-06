Уфа, 6 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. На пост главного тренера футбольного клуба «Уфа» назначен Виктор Гончаренко, сообщает пресс-служба клуба.

fcufa.pro Виктор Гончаренко

Новый наставник будет представлен игрокам команды 18 июня, после выхода из отпуска.

Контракт с Виктором Гончаренко рассчитан на два года с возможностью продления контракта еще на один сезон.

До этого 38-летний Виктор Гончаренко работал старшим тренером в московском футбольном клубе ЦСКА, ставшим под его руководством чемпионом России сезона 2015−2016 годов.

Стоит отметить, что в последнем чемпионате России «Уфа» заняла 12-е место.