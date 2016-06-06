Москва, 6 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Россия не скрывает своего негатива относительно линии НАТО на продвижение к российским границам. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM НАТО

«Мы подтвердили, что каждая страна суверенна выбирать такую политику, какую считает нужной. При этом мы не скрываем, что у нас вызывает негатив линия НАТО на продвижение своей структуры к нашим границам и на втягивание в военную структуру других государств», — сказал Лавров.

По его словам, в этом вопросе вступает в силу «российское суверенное право обеспечивать свою безопасность теми методами, которые оправданы в нынешнем положении»: «Я уверен, что наши финские друзья и соседи тоже это понимают».

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Выступая 31 мая в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию».

«Недавние заявления со стороны Российской Федерации относительно системы обороны от баллистических ракет, являются в корне некорректными, поскольку эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией, — заявил румынский лидер. — Они не могут нас запугать. Наоборот, эти совершенно безосновательные угрозы еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».

По словам Йоханниса, ситуация в области безопасности в большом Черноморском регионе развивается не в самом благополучном ключе, что связано с «целым комплексом угроз, которые невозможно было ожидать еще пару лет назад и которые делают непредсказуемой обстановку в плане безопасности». Он, в частности, обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». Все это, по словам Йоханниса, серьезно нарушает баланс безопасности в Черном море.

Заявление Путина также прокомментировал председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану. По его словам, база ПРО в Девеселу «дает нам и другим странам на восточном фланге, от стран Прибалтики и Польши, до Румынии и Болгарии на юге, чувство повышенной безопасности».