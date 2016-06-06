Лавров: Россия имеет право обеспечивать свою безопасность, исходя из угроз
Москва, 6 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Россия не скрывает своего негатива относительно линии НАТО на продвижение к российским границам. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы подтвердили, что каждая страна суверенна выбирать такую политику, какую считает нужной. При этом мы не скрываем, что у нас вызывает негатив линия НАТО на продвижение своей структуры к нашим границам и на втягивание в военную структуру других государств», — сказал Лавров.
По его словам, в этом вопросе вступает в силу «российское суверенное право обеспечивать свою безопасность теми методами, которые оправданы в нынешнем положении»: «Я уверен, что наши финские друзья и соседи тоже это понимают».
Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Выступая 31 мая в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию».
«Недавние заявления со стороны Российской Федерации относительно системы обороны от баллистических ракет, являются в корне некорректными, поскольку эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией, — заявил румынский лидер. — Они не могут нас запугать. Наоборот, эти совершенно безосновательные угрозы еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».
По словам Йоханниса, ситуация в области безопасности в большом Черноморском регионе развивается не в самом благополучном ключе, что связано с «целым комплексом угроз, которые невозможно было ожидать еще пару лет назад и которые делают непредсказуемой обстановку в плане безопасности». Он, в частности, обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». Все это, по словам Йоханниса, серьезно нарушает баланс безопасности в Черном море.
Заявление Путина также прокомментировал председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану. По его словам, база ПРО в Девеселу «дает нам и другим странам на восточном фланге, от стран Прибалтики и Польши, до Румынии и Болгарии на юге, чувство повышенной безопасности».