Ереван, 6 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Армен Геворкян, занимавший высокие посты в правительстве и администрации президента Армении, указом президент страны от 6 июня назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности.

President.am Президент Армении Серж Саргсян и секретарь Совбеза Армен Геворкян

В тот же день, как сообщает пресс-служба президента, Серж Саргсян представил Геворкяна руководящему составу Совета. «У Армена Геворкяна есть достаточный опыт, чтобы должным образом выполнять сложнейшие обязанности секретаря Совета национальной безопасности», — заявил Саргсян, добавив, что знает Геворкяна по совместной работе почти 20 лет.

Серж Саргсян подчеркнул, что Геворкян уже работал с Советом национальной безопасности, занимался вопросами, находящимися в непосредственной сфере ответственности Совбеза.

Глава государства высказал уверенность, что за короткий срок Геворкян сможет показать, что Совет национальной безопасности — важное звено в системе государственной власти Армении.

Президент напомнил, что несмотря на то, что Совет национальной безопасности — консультационный орган, не было ни одной проблемы, по итогам обсуждений которой в Совбезе не было принято важных решений.

В свою очередь новоназначенный секретарь Совбеза поблагодарил президента за доверие, добавив, что это для него двойной опыт в государственной системе.

«Я уверен, что мы совместными усилиями можем оправдать всеобщие ожидания от этой структуры», — сказал Геворкян. Он добавил, что уже успел познакомиться с некоторыми своими коллегами, и уверен, что Совет — действенная структура.

Совет национальной безопасности, как госорган был создан после президентских выборов 2008 года. До этого была лишь должность секретаря Совбеза при президенте.

После выборов, принимавший в них участие Артур Багдасарян резко сменил оппозиционный тон и подписал с руководимой Сержем Саргсяном Республиканской партией Армении, а также с «Процветающей Арменией» и «Дашнакцутюн» коалиционное соглашение. В качестве «благодарности», специально для Багдасаряна был создан новый госорган, в дальнейшем для него было построено отдельное здание.

Должность секретаря Совет национальной безопасности Армении оставалась вакантной с середины апреля 2014 года, когда этот пост покинул глава партии «Оринац Еркир» Артур Багдасарян.

Совбез Армении состоит из 12 членов (главы правительства, парламента, МИД, минобороны, генштаба, СНБ, полиции, председатель конституционного суда, руководитель администрации президента, генеральный прокурор), его председателем является президент страны.

Армен Геворкян родился в 1973 году в Ереване. В 1993 году с отличием окончил Институт государственной службы в Санкт-Петербурге. С 1993—1996 гг. был аспирантом российского педагогического университета им. Герцена, по окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию.

С 1997—1998 гг. занимал должность помощника премьер-министра Армении. В 2000—2006 гг. был первым помощником президента. В феврале 2006 г. был назначен руководителем аппарата президента страны. С июня 2007 г. по апрель 2008 г. занимал также должность секретаря Совета национальной безопасности.