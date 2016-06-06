Нью-Йорк, США, 6 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Эксперты ООН по вопросам прав человека призвали 6 июня избранного президента Филиппин Родриго Дутерте перестать провоцировать акты насилия, особенно против журналистов, сообщает France Press.

Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ Родриго Дутерте (третий слева)

По словам эксперта по вопросам предотвращения самовольных расправ международной организации Кристофа Хайнса, заявления Дутерте являются «крайне безответственными и не подобающими лидеру государства».

Так, 4 июня избранный глава государства призвал общественность присоединиться к кампании по борьбе с торговлей наркотиками, предлагая крупное вознаграждение за убийство наркоторговцев. Он также ранее оправдывал убийство журналистов, которые берут взятки или участвуют в коррупционной деятельности.

«Такого рода посылы сравнимы с призывами к насилию и убийствам, и это в стране, занимающей второе место по смертности среди журналистов», — отметил Хайнс.

В свою очередь, эксперт ООН по вопросам свободы выражения Дэвид Кейи также выражает озабоченность относительно высказываний Дутерте.

«Оправдание убийства журналистов на основе того, как они ведут свою профессиональную деятельность, может быть воспринято как знак для потенциальных убийц, что убийство журналистов является приемлемым в определенных обстоятельствах не повлечет за собой наказания», — заявил он. «Это позиция вызывает еще больше обеспокоенности, если учесть, что Филиппины по-прежнему не могут гарантировать, что будут раскрыты громкие дела против журналистов», — добавил он.