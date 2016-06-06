Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Опыт Ростовской области по размещению беженцев может использовать Швейцария уже нынешним летом. Этим вопросом власти Швейцарии обеспокоены в связи с тем, что нынешним летом ожидается наплыв вынужденных переселенцев из Сирии, Ливии и Афганистана, число которых может достигнуть 80 тыс. человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облправительстве 6 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Высокую оценку действиям донских экстренных служб и властей региона по приёму вынужденных переселенцев из Донбасса дал руководитель миссии ОБСЕ на Дону Флавьен Шаллер. Он возглавил группу наблюдателей организации на приграничных с Украиной пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» месяц назад и успел ознакомиться как с работой иностранных коллег, входящих в состав гуманитарной миссии, так и с деятельностью в размещении беженцев силовых структур и ведомств донского региона.

«Поскольку в Швейцарии нет формирований, подобных МЧС России, все организационные вопросы лягут на плечи швейцарской армии, для чего уже мобилизовано около 2 тыс. солдат, которые проходят обучение и специальные курсы по обращению с таким количеством беженцев», — отметил Флавьен Шаллер на встрече с заместителем губернатора Ростовской области Вадимом Артемовым.

Что касается контролируемых российских пунктов пропуска, которые находятся на границе с Украиной, то их число, возможно, возрастёт. Пока этот вопрос рассматривают в МИДе России.

Напомним, что в Ростовской области временный приют нашли около 25,5 тыс. граждан Украины. До сих пор в приграничных с Донбассом территориях региона действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Чрезвычайное положение было введено на Дону еще в июне 2014 года, когда на Дон массово прибывали жители юго-востока сопредельного государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за пунктами пропуска «Гуково» и «Донецк», причем, несмотря на категорическое «нет» представителей США, Канады и Украины. Решение приняли члены постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце июля 2014 года.