Москва, 6 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Посол Туниса Али Гутали заверил, что в регионах, которые в сообщении компетентных органов были указаны как вероятные места совершения терактов, обеспечиваются все необходимые меры безопасности. Об этом он сегодня, 6 июня, заявил на встрече с главой Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, сообщили в Ростуризме.

Habib M’henni Тунис

«Туристические объекты надежно защищены, угроз безопасности отдыхающих нет. Власти Туниса решают все вопросы, связанные с обеспечением безопасности российских граждан», — отметил Али Гутали.

Олег Сафонов в свою очередь подчеркнул, что Тунис не закрыт для жителей России и приветствовал принятие мер по защите туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Ростуризм предупредил, что «по информации компетентных органов, в условиях увеличения турпотока в высокий сезон террористические группировки, связанные с ИГИЛ (запрещена в РФ), готовят серию экстремистских акций против туристов, В том числе граждан России».

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