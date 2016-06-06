Кишинёв, 6 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2016 года объём денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Молдавию через коммерческие банки составил около $354 млн., снизившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в Нацбанке Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В апреле в республику поступило $93 млн. — это самый высокий месячный показатель в 2016 году, однако и он пока на 2% ниже, чем было зафиксировано в апреле 2015 года. Примерно половина операций (49,9%) приходится на доллар США, доля евро составила 36,6%, российского рубля — 13,5%.

В целом после значительного падения в течение 2015 года и в первые месяцы 2016-го динамика падения объемов в марте-апреле поступлений приостановилась и даже стала демонстрировать легкую тенденцию к восстановлению.

Напомним, денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

В 2015 году молдавские гастарбайтеры прислали на родину $1,13 млрд — на 30% меньше, чем в предыдущем году. Тем самым объем поступлений в страну денег от гастарбайтеров упал ниже уровня кризисного 2009 года, когда в Молдавию было переведено 1,18 млрд.

С конца 2014 года отмечалось резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. На фоне девальвации российского рубля денежные переводы из России в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизились почти вдвое и составили 45,2% в общей структуре переводов (по итогам предыдущего года доля переводов из РФ составляла 61,6%). На втором месте по объему переводов — Италия (11,7%), затем следуют Израиль (10,6%), США (9,2%) и Великобритания (3,2%). В целом доля переводов из стран ЕС составила 27,7%.