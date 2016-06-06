Рим, 6 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Итальянский автоконцерн Fiat приступил к разработке нового вседорожника, основанного на базе пикапа Toro, сообщает бразильское издание AutosSegredos со ссылкой на собственные источники в концерне.

SurfAst Эмблема Fiat

Рабочее название будущей новинки — Toro SUV, но какое имя будет присвоено серийному кроссоверу, пока остается неизвестным.

Не исключено, что итальянская новинка будет разработана в пяти‑ и семиместном варианте. Кроме того, кроссовер будет оснащаться как передним, так и полным приводом. Силовая линейка, скорее всего, повторит моторный ряд исходного пикапа: 1,8-литровый бензиновый двигатель и 2-литровый дизельный турбомотор.

Пикап Fiat Toro выпускается только с шестидиапазонной механической трансмиссией, но кроссоверможет получить более разнообразный набор коробок передач.

Дата премьеры нового кроссовера не называется.