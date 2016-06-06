Ярославль, 6 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Руководство Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева полностью погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками. Выплаты превысили более 30 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Ранее Ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на заводе, расположенном в поселке Константиновский Тутаевского района. По данным следствия, задолженность на сумму более 30 млн рублей образовалась в течение нескольких месяцев в результате умышленных действий руководства предприятия.

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, кредиторская задолженность завода составляет около 5 млрд рублей, из них два с половиной миллиарда предприятие должно «Московскому Кредитному Банку». В результате на заводе сложилась критическая ситуация и предприятие остановилось. В начале марта работники завода выходили на пикет, требуя спасти НПЗ, являющийся, по сути, градообразующим заводом.

К решению проблемы подключилось правительство Ярославской области, Следственный комитет и природоохранная прокуратура — в силу того, что финансовые проблемы НПЗ им. Менделеева чуть не стали причиной экологической катастрофы в Тутаевском районе. Остановка завода привела к прекращению работы очистных сооружений на кислогудронных прудах-накопителях, которые находятся в непосредственной близости к реке Печегда, недалеко от места ее впадения в Волгу. В результате этого в водную артерию региона могли попасть 366 тысяч тонн гудрона.

По оценке природоохранной прокуратуры очистные сооружения на заводе очень старые, и с 2013 года завод причинил окружающей среде ущерб почти на 6 миллионов рублей. Это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела — по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».