Симферополь, 6 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Число людей, пожаловавшихся на укусы клещей в Крыму к июню составило 2 тыс. 217 человек, что на треть больше прошлогодних показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Клещ

«Результаты исследования клещей на вирусоформность, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности некоторых из них возбудителями иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека», — сообщили в Росспотребнадзоре.

По данным ведомства, из общего числа обратившихся за помощью к медикам — 1 тыс. 163 детей, в 49 случаях им назначили серопрофилактику.

Ранее Роспотребнадзор отмечал в Крыму более раннее начало появления клещей и в значительно большем количестве, нежели в предыдущие два года. Больше всего людей пострадало от присасывания клещей при посещении леса в Алуште, Феодосии, Бахчисарае и Симферопольском районе.

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