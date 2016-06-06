Калуга, 6 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Калуге вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывших государственных инспекторов по охране труда — отца и сына.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Как сообщила 6 июня корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Юлия Иконникова, в декабре 2015 года 29-летний Антон Гумеров признан виновным в покушении на получение через посредника взятки в значительном размере, а его отец — 67-летний Флюр Гумеров — в покушении на посредничество в совершении данного преступления.

Судом было установлено, что Флюр Гумеров работал в Государственной инспекции труда по Калужской области в должности государственного инспектора труда (по охране труда) до мая 2014 года. Его сын Антон Гумеров на момент совершения преступления продолжал работать в инспекции в аналогичной должности.

В начале марта 2015 года Антон Гумеров был направлен для проведения плановой проверки в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Фрами». В ходе проверки, при которой присутствовал и его отец Флюр Гумеров, им были выявлены нарушения трудового законодательства, влекущие административную ответственность в виде штрафа.

Через несколько дней Гумеров-старший, действуя в интересах сына, встретился с инженером охраны труда проверенной организации и предложил за взятку в сумме 50 тысяч рублей решить вопрос об уменьшении количества выявленных нарушений, которые затем его сын, поверяющий Антон Гумеров отразит в акте проверки. Это повлечет значительное снижение размера штрафа, который может быть наложен на предприятие по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении — с 300 тысяч до 50 тысяч рублей.

Инженер ООО «Фрами» сообщил об этом разговоре руководству своей организации, обратившемуся с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. После получения денег Флюр Гумеров был задержан. Также была установлена причастность к совершению преступления его сына.

В ходе судебного заседания Антон Гумеров вину не признал, а его отец признался в совершении преступления частично.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Антон Гумеров осужден к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Флюр Гумеров — к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда согласилась с мнением прокурора о законности и обоснованности приговора и оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.