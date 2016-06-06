Москва, 6 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. «Российским экспериментам в этом году 25 лет. Если подвести итоги — налицо результаты китайской модели и гайдаровской», — заявил в ходе круглого стола «Китайская цивилизация в контексте глобальных трендов», проходящего 6 июня в пресс-центре ИА REGNUM, заведующий Центром инновационной и промышленной политики Института экономики РАН Владимир Филатов.

Steve Jurvetson На заводе в Шэнчжэне

Анализируя показатели экономического развития двух стран, экономист отметил огромные различия. Объяснить их можно существенным расхождением путей развития двух стран. В свое время Китай ориентировался на СССР. Однако затем пошел своим путем. Этот путь мог бы стать основой для развития России после крушения социалистической модели, но не случилось.

«Тогда обсуждался китайский путь, нам доказывали, что нам он не подходит, — подчеркнул Владимир Филатов. — Но важно то, что Китай развивается на собственной основе, обустраивая себя. А у нас за 25 лет не построена ни одна нормальная дорога. У нас шла полная деградация. Мы не вышли даже на уровень 1991 года. Если брать конечную продукцию — это вообще «уход» некоторых отраслей».

Однако потенциал сотрудничества есть. По словам эксперта, в Китае показатель ВВП на душу населения в 2 раза ниже чем в РФ. Соответственно, его необходимо увеличивать. И решить эту задачу Китай намерен в ближайшие 10 лет.

«Мы должны понять, как использовать китайский потенциал для собственной модернизации», — отметил Филатов, подчеркнув, что для этого необходимо четко представлять, что мы хотим у себя видеть.

«Когда ты не знаешь, что мы хотим у себя видеть, то трудно выстраивать стратегию. Китай начал модернизацию в 1978 году. Для них реформа — это инструмент. А мы второй год слышим о структурных реформах — никто не сказал, что это такое. Кроме того, что решили «прижать» пенсионеров. Мы сможем что-то выстраивать с Китаем, если поймем, что мы сами должны из себя представлять. С точки зрения условий жизни, уровня развития экономики и так далее», — заявил участник круглого стола.

Напомним, что проходящий 6 июня в пресс-центре ИА REGNUM круглый стол «Китайская цивилизация в контексте глобальных трендов» посвящен обсуждению стратегии России в отношении Китая. Можем ли мы заинтересовать экономического мирового лидера чем-то, кроме леса, электроэнергии сибирских ГЭС, чистой воды Байкала и экологически чистой сельскохозпродукции для китайского среднего класса? Об этом рассуждали участники встречи. Поводом для нее стал доклад главного геолога «Росгеоэкспертизы», доктора геолого-минералогических наук Владимира Полеванова «Китай осваивает мир», который был сделан 25 апреля 2016 года на заседании рабочей подгруппы «Россия — Китай» президентского экономического совета под руководством советника президента Сергея Глазьева и вызвал большой интерес не только среди российских специалистов, но и в самом Китае.