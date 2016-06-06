Минск, 6 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум.

Советский плакат «При социализме нет места безработице!»

По оценкам ЕАБР, в Белоруссии «избыточная занятость» в экономике составляет около 20%, являясь «одним из ключевых факторов формирования неустойчивых макроэкономических дисбалансов, включая дисбаланс между уровнем реальных располагаемых доходов и производительностью труда». Об этом говорится в стабилизационной программе ЕФСР для Белоруссии, под которую официальному Минску выделен $2-миллиардный кредит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты банка (распорядителя средств фонда) считают, что власти Белоруссии должны сократить «избыточную занятость» (т.е. примерно пятая часть работников должна быть уволена), сократить директивное кредитование и заменить его коммерческими кредитами, что позволит оздоровить госсектор, хотя и приведёт к росту безработицы и банкротствам. Безработным должна предоставляться социальная защита и возможность переквалификации с трудоустройством в более эффективные предприятия. Кроме того, следует устранить риски нерыночного ценообразования.

Правительство Белоруссии может не выполнить данные рекомендации, но в таком случае, считают в ЕАБР, будет расти инфляция и девальвация белорусского рубля, сокращаться золотовалютные резервы Нацбанка и инвестиции, а также ухудшаться платёжный баланс. К тому же, отмечают в банке, за предыдущие годы руководство постсоветской республики накопило немало проблем, которые обострились в условиях нынешнего кризисаи, таким образом, требуют безотлагательного решения. Если руководство постсоветской республики пойдёт по пути реализации вышеуказанных рекомендаций, считают эксперты ЕАБР, то реформы могут быть поддержаны ресурсами Всемирного банкаи МВФ.

Напомним, МВФ не рассматривал заявку официального Минска на предоставление кредита, которого Совмин и Нацбанк добиваются со времён кризиса 2011 года. В рамках новой программы сотрудничества Александр Лукашенко ожидает от МВФ $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет. Ожидается, что миссия фонда прибудет в постсоветскую республику в июне.

Также в июне состоится пятое «Всебелорусское народное собрание», на котором Александр Лукашенко намерен выступить с докладом, в котором укажет на виновников провала плана на минувшую пятилетку и чиновников, которые толкают его на отказ от «рыночного социализма» («белорусской модели»). В ноябре 2015 года бессменный руководитель республики был уверен, что структурные реформы, на которых настаивают зарубежные кредиторы, Белоруссии не нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-марте резко снизилась деловая активность во всех секторах экономики. По данным Белстата, на 37,7% к уровню аналогичного периода 2015 года выросло количество убыточных предприятий и организаций, их удельный вес в общем количестве вырос до 27,9% (в январе-марте 2015 года таковых было 20,3%). Резко сократился экспорт и импорт в денежном выражении (со многими странами также и в физическом), вырос госдолг и упали доходы населения.

Согласно отчёту Белстата по итогам I квартала 2016 года, ВВП Белоруссии упал на 3,6%, просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций выросла на 21,8%, а просроченная дебиторская задолженность выросла на 19,9%. В январе-марте предприятия и организации отчитались о чистом убытке в размере 1,225 трлн бел. руб., тогда как в I квартале 2015 года они отчитались о чистой прибыли в размере 11,03 трлн бел. руб. Резко снизились показатели рентабельности реализованной продукции (до 8%) и рентабельности продаж (до 6%). Сумма чистого убытка убыточных организаций за I квартал 2016 года составила 17 трлн белорусских рублей — почти в два раза больше, чем годом ранее.

По оценкам ЕАБР, МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и других международных финансовых организаций, кризис в Белоруссии в 2016 году не завершится.