Москва, 6 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. К началу осени 1−2 кассовых окна на каждой станции метро Москвы будут принимать к оплате банковские карты, а к концу 2016 года терминалами оснастят все кассы метрополитена, сообщает 6 июня департамент транспорта Москвы.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Метро

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, уже сейчас безналичная оплата проезда доступна для жителей и гостей столицы на 12 станциях метро, при этом такая услуга востребована пассажирами.

Кроме того, на 12 станциях владельцы карт с поддержкой технологии PayPass/PayWave могут оплатить проезд, просто приложив карту к турникету. До конца лета устройствами для приема банковских карт будут снабжены турникеты в вестибюлях 84 станций.

До конца 2016 года 886 касс и 1239 автоматов по продаже билетов будут оборудованы терминалами для оплаты проезда банковскими картами. На турникетах установят программы, обеспечивающие оплату проезда безналичным способом.