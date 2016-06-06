Самара, 6 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Глава Самарской области Николай Меркушкин проинформировал президента, что дела в регионе «в целом нормально», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин принял самарского губернатора Николая Меркушкина, 6 июня 2016 год

Приводим стенограмму встречи, выложенную на сайте Кремля.

В.Путин: Как дела, Николай Иванович?

Н.Меркушкин: В целом нормально.

В.Путин: Как это время года у вас прошло?

Н.Меркушкин: Сложно, но в мае (сейчас мы уже имеем предварительные, правда, итоги) АвтоВАЗ в производстве добавил чуть-чуть к прошлому году; нефтедобыча, химики растут — в общем, к маю будет 102 процента роста примерно, ожидаем окончательные цифры.

В.Путин: Небольшой рост будет.

Н.Меркушкин: Да. В апреле был минус ещё, и в марте был минус. В прошлом году мы завершили на 100 процентов — на 99,8.

Пока напряжение, конечно, на АвтоВАЗе, там неполная рабочая неделя. А в целом по указам мы всё выполняем, всё в графике.

В.Путин: Главное держать эту планку, чтобы [ситуация] не сползла вниз.

Н.Меркушкин: Мы постоянно, конечно, корректируем.

Увеличилась рождаемость за эти годы почти на 10 процентов.

В.Путин: У вас плюсовая демография?

Н.Меркушкин: Демография плюсовая.

В целом по заработной плате бюджетников, все сферы подтягиваются в соответствии с Указом. Жилья мы построили рекордное количество. В советское время, даже когда Тольятти застраивался, рекорд был 1 миллион 700 тысяч квадратных метров. В прошлом году мы построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Рекордный объём на душу населения мы первые построили; половина — это эконом-класс, что очень важно людям: доступность.

По основным заболеваниям, о которых тоже в Указе есть, мы по четырём видам (в Указе — пять основных заболеваний, наиболее социально значимых) вышли на показатели 2018 года.

В.Путин: То есть быстрее, чем планировали?

Н.Меркушкин: Да, но по новообразованиям пока нет. Туберкулёз, младенческая смертность, по кровообращению — по этим видам мы вышли на показатели.

Спорт: только в этом году шесть ледовых дворцов сдаём — раньше их было всего два.

В.Путин: А как строительство футбольного стадиона идёт?

Н.Меркушкин: Строительство стадиона [к чемпионату мира] идёт в принципе нормально. Основа вся есть, сделана, уже начали делать кровлю.

Исключительно важно, что параллельно ведутся работы по самому корпусу стадиона: там были определённые проблемы, но сейчас они принципиально решаются, и сомнений каких‑то нет, он будет в декабре 2017 года, как по плану определено, построен.

В.Путин: В декабре? А Кубок конфедераций там не планируется?

Н.Меркушкин: Кубок конфедераций там не планируется — планируется в четырёх других городах. У нас срок, определённый оргкомитетом и координационным советом, — декабрь 2017 года.

В.Путин: Хорошо.