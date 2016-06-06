Пермь, 6 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 6 июня, арестован министр информационного развития и связи Евгений Балуев Пермского края. Такую меру пресечения избрал Ленинский районный суд города. Об этом сообщает ряд СМИ.

wallspaper.ru Фемида

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Балуев задержан 4 июня в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере.

Глава краевого ведомства был задержан в аэропорту «Большое Савино» и доставлен в управление ФСБ по Пермскому краю. После этого Балуева поместили в изолятор временного содержания на двое суток. Следователь УФСБ ходатайствовал об его аресте на два месяца, аргументируя это тем, что высокопоставленный чиновник может помешать расследованию. Об этом сообщает портал «Эхо Москвы в Перми».

По данным издания «Коммерсантъ», сам министр своей вины не признал и все доводы следствия опровергал.

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Добавим, ранее сотрудники УФСБ задержали директора КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пермского края» Дмитрия Дымбрылова, его заместителя Наталью Гладкову и бизнесмена Ивана Овчинникова. По версии следствия, они завысили стоимость строительства и ремонта сети многофункциональных центров в Пермском крае. Ущерб составил 31 млн рублей.