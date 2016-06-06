Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» предложили снизить ставки транспортного налога в регионе, чтобы сократить фискальную нагрузку на граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании бюджетно-финансового комитета городского парламента соответствующий законопроект 6 июня представила «эсер» Любовь Седейкиене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Она предлагает сократить ставки транспортного налога до минимума, определенного пунктом 2 статьи 361 Налогового кодекса РФ. Седейкиене подчеркнула, что еще в 2012 году, когда вводились акцизы на топливо, предполагалось, что они заменят транспортный налог, который предлагали вовсе отменить, чего так и не произошло.

«С 1 января опять повысились акцизы на топливо, деньги должны идти на ремонт дорог. На тот же ремонт идут средства с транспортного налога, а теперь появились еще и платные трассы», — говорит депутат. По данным Седейкиене, собираемость транспортного налога не превышает 50%. «При этом стоит учитывать и высокие затраты на администрирование данного налога, что еще больше сокращает фактически поступающий в бюджеты объем средств», — добавила она.

Депутат предлагает компенсировать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо по принципу «платит тот, кто едет», что более справедливо. Однако представители Федеральной налоговой службы опровергли информацию о 50-процентных сборах транспортного налога, заявив, что в 2015 году сумели собрать 90%, что составляет примерно 9 млрд рублей с физических лиц и еще около 3 млрд рублей — с организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ГД по бюджету поддержал налоговые льготы для участников «Платона»

Глава городского комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что транспортный налог идет в бюджет регионов, в отличие от акцизов на нефтепродукты, которые собираются в федеральный бюджет, а затем, по воле федерального центра, некая часть направляется в субъекты Федерации.

«В нынешней экономической ситуации потеря около 10 млрд рублей для бюджета Петербурга будет серьезным ударом. Этот вопрос может обсуждаться, но на федеральном уровне», — заметил он. Корабельников предложил Любови Седейкиене подумать о федеральной инициативе и поправках в бюджетно-налоговое законодательство, чтобы по всей стране компенсировать снижение транспортного налога за счет цен на бензин. Бюджетно-финансовый комитет оставил решение по проекту «эсеров» на усмотрение депутатов Заксобрания.

Кроме того, Алексей Корабельников высказался против двух федеральных инициатив, которые будут рассматриваться в Государственной думе в ближайшее время и которые должны полностью или частично избавить от транспортного налога дальнобойщиков, подпадающих под действие системы «Платон». Причина та же: оплата по системе «Платон» идет в федеральный бюджет, а за счет возможной отмены транспортного налога деньги исчезнут из бюджетов региональных. По словам Корабельникова, нет никакой гарантии, что средства «Платона» будут в нужном объеме потрачены именно на дороги Петербурга.

Читайте также: КС признал систему «Платон» законной