Иваново, 6 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Иванове сотрудник полиции погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Уголовное дело в отношении его коллеги возбуждено сразу по двум статьям — «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР 6 июня.

Jonathanmallard Выстрел

По данным следствия, 3 июня «в результате неосторожного обращения с табельным оружием, снаряжённым боеприпасами, в сотрудника полиции произведён выстрел. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался».

Как уточняют местные СМИ, трагедия произошла в одной из квартир в ивановской многоэтажке — ее снимали молодые сотрудники полиции. Один из них оставил заряженный табельный пистолет в открытом доступе. Другой сотрудник полиции взял пистолет и в шутку направил на коллегу. Пистолет выстрелил, 24-летний полицейский получил ранение, от которого позже скончался.