Москва, 6 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ромуло собирается переходить в андалузский клуб «Севилья», сообщает «Спорт-экспресс».

Кондратенко Наталия Ромуло

25-летний хавбек хорошо знаком главному тренеру «Севильи» Унаи Эмери, тренировавшему «Спартак» в 2012 году, когда Ромуло находился в составе московской команды.

Бразильский спортсмен провёл за «Спартак» 59 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Срок его контракта истекает летом 2017 года. Ранее Ромуло сообщал журналистам, что тема продления договора с ним не обсуждалась.