Самара, 6 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Самарской области в первой половине 2016 года общий объем выявленных бюджетных рисков в сфере здравоохранения составил 60,5 млн рублей, образования — 7,4 млн, культуры — 3 млн, сумма предотвращенных госзакупок по необоснованным ценам составила 30 млн рублей. ФОКи построены из дешевых материалов, но оплачены в два раза дороже. И это лишь часть из перечня бюджетных нарушений, обнародованного руководителем регионального Госфинконтроля Ольгой Михеевой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе брифинга зампред облправительства и глава службы Госфинконтроля Ольга Михеева доложила, что одним из примеров сотрудничества ее ведомства с активистами ОНФ является «существенный объем экономии для бюджета Самарской области и удешевление стоимости объектов без влияния на их качественные показатели». А именно — отмена муниципальным заказчиком закупки дорогих автомобилей на общую сумму 12 млн рублей.

По словам Ольги Михеевой, в 2016 году было проверено создание и организация деятельности МФЦ в Хворостянском районе, где специально за счет бюджетных средств — более 80 млн рублей — было возведено здание площадью более 3 тыс. кв. м. Однако непосредственно МФЦ фактически используется чуть более 400 кв. м. или 13% от общей площади. «Кроме того, ревизорами выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств, выразившиеся в некачественном выполнении работ на сумму 1,2 млн рублей и в проектировании здания гостиницы на 0,5 млн — не нужной для функционирования МФЦ. Выявлено 17 фактов нарушения законодательства в сфере закупок и другие факты», — констатирует руководитель Госфинконтроля.

Также в первом квартале 2016 года проводились плановые проверки состояния системы планирования закупок в сфере здравоохранения, образования и культуры. Основной проблемой является отсутствие системы эффективного планирования закупок, отмечает чиновница. Общий объем выявленных бюджетных рисков в сфере здравоохранения составил 60,5 млн рублей, образования — 7,4 млн, культуры — 3 млн. Сумма предотвращенных закупок по необоснованным ценам составила 30 млн, проверяются другие закупки.

Что касается расходов на проектирование и строительство ФОКов в Самаре (в границах улиц Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, проспекта Юных Пионеров) и в Тольятти. «В ходе проверки были выявлены факты принятия фактически не выполнявшихся работ на сумму около 20 млн рублей (в Самаре — 5,5 млн, Тольятти — 15 млн), — сообщила Ольга Михеева. — Генеральным подрядчиком не выполнены работы на сумму 16 млн 710,4 тыс. рублей (1 млн 262,9 тыс. рублей — ФОК Самара и 15 млн 447,5 тыс. — ФОК Тольятти). Часть работ выполнена дешевым материалом-аналогом, а принята и оплачена — как выполненная более дорогим. Разница в цене — до 2,1 раза или 2 млн 130 тыс. рублей по Тольятти и 1 млн 432,1 тыс. — по Самаре».

Как отметила Михеева, по результатам проверки акты приемки данных работ скорректированы в сторону уменьшения. Также была неправомерно пересчитана стоимость невыполненных по государственным контрактам работ из цен 2013 года в цены 2015 года, что повлекло удорожание стоимости работ на 37 млн 943 тыс. рублей в Тольятти и на 54 млн 397,8 тыс. рублей в — Самаре.

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По поводу фронтальных проверок муниципальных предприятий Самары и Тольятти руководитель Госфинконтроля заверила, что городские власти отчитались об оптимизации финансово-хозяйственной деятельности МУПов. Она озвучила, что по итогам 2015 года в Самаре их количество сократилось с 30 до 28, в Тольятти с 12 до 10. При этом большинство плановых показателей МУПами не достигнуты, в том числе плановые показатели по доходам и выручке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области за девять месяцев 2015 года объем нарушений и бюджетных рисков составил 3,7 млрд рублей. По данным Госфинконтроля, большая часть бюджетных нарушений — 2,8 млрд рублей — обнаружена на стадии предварительной проверки, главным образом речь идет о завышении финансирования.

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