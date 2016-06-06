Бишкек, 6 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Компания «Газпром» планирует инвестировать в газотранспортную систему Киргизии около 100 млрд рублей. Об этом, как передает Sputnik, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с главой правительства Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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«Мы упоминали работу ОАО «Газпром», — сообщил глава правительства РФ. — До 2030 г. планируется инвестировать в газотранспортную систему 100 млрд рублей, треть из них — в ближайшие 2 года».

По его словам, Россия и Киргизия достаточно долго обсуждали «газовые» вопросы и, в конечном счете, договорились.

«Сейчас намечены весьма серьезные планы по развитию потребностей республики в природном газе», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии Бишкек. Известно, что визит главы российского правительства в Киргизии продлится два дня. Во время пребывания в стране Медведев планирует провести переговоры с главой Киргизии Алмазбеком Атамбавевым, председателем правительства республики Соорнбаем Жээнбековым, а 7 июня поучаствовать в заседании Совета глав правительств СНГ.