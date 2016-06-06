Стамбул, Турция, 6 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение, которое вынес бундестаг, признав геноцид армян в Османской империи, заявил, что было бы нелишним «проверить кровь» германских депутатов, которые являются этническими турками. Эрдоган считает, что ни один турок не может обвинить других турок в «так называемом геноциде», передаёт Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

Эрдоган сделал своё заявление во время выступления в университете имени Сабхаттина Заима в Стамбуле. «Никто, в чьих жилах течёт кровь этой нации, не может обвинить себя в так называемом геноциде», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Эрдоган обвинил Германию и Францию в геноциде африканских народов. По его словам, Германии стоит отчитаться о холокосте и о геноциде населения Намибии. На Франции лежит ответственность за резню в Руанде. Напомним, что 2 июня германские депутаты проголосовали подавляющим большинством за признание геноцида армян со стороны Османской Турции. Против проголосовал один депутат, ещё один — воздержался.