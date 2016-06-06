Москва, 6 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Официальная Москва поделилась с Финляндией опасениями по поводу продвижения Финляндии к российским границам. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Цитата из к/ф «Коммандо». Реж. Марк Лестер. 1985. США Милитаризация

«Мы рассмотрели борьбу с международным терроризмом, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке — в Сирии, Ираке, Йемене. Борьба с терроризмом может быть эффективной только совместно под эгидой ООН, если никто не будет пытаться извлечь выгоду из той или иной ситуации. РФ и Финляндия считают важным сдвинуть с мёртвой точки процесс палестино-израильского конфликта. По просьбе гостей мы поделились нашими оценками в вопросе реализации Минских договорённостей», — сказал Лавров.

По его словам, стороны уделили значительное внимание «вопросам безопасности в районе Балтийского моря»: «Убеждены, что в этом регионе нет никаких угроз, которые бы оправдывали его милитаризацию. Российская сторона поделилась опасениями по поводу повышенной активности НАТО в регионе и приближения структуры альянса к нашим границам».

Лавров подчеркнул, что «все вопросы взаимодействия в районе Балтийского моря и на севере» могут решаться в рамках существующих соглашений».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. В Кремле и российском МИД отметили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.