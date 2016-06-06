Москва, 6 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Китае предпринимаются серьезные меры по военному укреплению, поэтому на первый план выходит проблема военная, геополитическая, заявил 6 июня в ходе круглого стола «Китайская цивилизация в контексте глобальных трендов» доктор политических наук, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Последний император». Реж. Бернардо Бертолуччи. 1987. Великобритания — Италия — КНР — Франция Китай

«Мы прекрасно видим, что мир буквально катится к большой войне. Это видно невооруженным глазом», — уточнил политолог.

Он выказал уверенность в том, что по условиям глобальной англосаксонской игры Китай в ядро мировой системы не входит, следовательно, складывается диспропорция, когда экономически Китай заработал это право, но политически его всячески останавливают и не желают допускать. А поскольку мир-системная картина такова, какова она есть, по словам Павленко, Китаю, чтобы занять достойное место в ядре, потребуется или предотвратить мировую войну, или выиграть эту войну.

«Наиболее остро для Китая стоит вопрос — с кем эту задачу решать», — заключил политолог.

Напомним, 6 июня в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Китайская цивилизация в контексте глобальных трендов», на котором собравшиеся обсудили доклад главного геолога «Росгеоэкспертизы», доктора геолого-минералогических наук Владимира Полеванова о фантастических результатах, которые удалось достигнуть Китаю за последние 5 лет.