Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. После завершения отопительного сезона АО «Петербургская сбытовая компания» ввело ограничения подачи электроэнергии на 134 котельные во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Кингисеппском, Сланцевском, Волосовском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Бокситогорском и Приозерском районах Ленинградской области по причине задолженности в размере 214 млн рублей. Об этом сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как уточнили в пресс-службе АО «ПСК», в настоящий момент уже отключено 48 котельных из указанных 134-х. Наибольшие суммы задолженности предприятий ЖКХ накоплены во Всеволожском (243,9 млн руб.), Приозерском (129,3 млн руб.) и Ломоносовском (114, 6 млн руб.) районах Ленобласти.

В пресс-службе АО «ПСК» отмечают, что владельцами многих котельных являются администрации районов или местных поселений, однако «соответствующие органы власти Ленинградской области не предпринимают в полном объеме меры для предотвращения мошеннических схем передачи объектов и последующего банкротства предприятий с уходом от оплаты задолженности».

Энергетики предупреждают, что из-за неплатежей «поставлено под угрозу не только успешное начало будущего отопительного сезона в Ленинградской области, но и надежность снабжения коммунальными ресурсами социально значимых объектов».

Особо тревожная ситуация складывается в Бокситогорском районе, где, по данным АО «ПСК», регулярно меняются предприятия ЖКХ, оставляя не оплаченными многомиллионные долги перед поставщиками энергоресурсов.

Проводимые совместные совещания властей с поставщиками и потребителями энергии не приводят к улучшению ситуации, считают в АО «ПСК». «Достигнутые на совещаниях договоренности потребители исполняют частично или не исполняют вовсе. Если ситуация с оплатой задолженности предприятий ЖКХ Ленинградской области не решится в ближайшее время, то на котельных не будут проведены необходимые ремонтные работы, что грозит срывом начала нового отопительного сезона в Ленинградской области», — констатируют энергетики.

Вместе с тем, в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти считают, что у АО «ПСК» нет оснований для отключения большинства из 134 указанных котельных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета со ссылкой на его главу Андрея Гаврилова, в компанию уже было направлено письмо о «недопустимости решения этого вопроса в ультимативной форме».

«Комитет с такой позицией не согласен. Переговоры с «ПСК» ведутся постоянно. Кроме того, по большинству объектов, которые собирается отключать «ПСК», вообще не стоит вопрос задолженности. То, что пытается делать компания — это лишь средство давления», — заявили в областном комитете.

При этом, как уточнили в пресс-службе АО «ПСК», котельные, обеспечивающие подачу населению горячей воды, отключены не будут.

АО «Петербургская сбытовая компания» является поставщиком электроэнергии на территории Санкт-Петербурга, в Ленинградской и Омской областях. Единственным акционером АО является ПАО «Интер РАО».Доля «ПСК» на рынке сбыта электроэнергии в Санкт-Петербурге составляет 92%, в Ленинградской области — 61%, в Омской области 65,4%. Компания обслуживает свыше 3 миллионов бытовых потребителей и более 67 тысяч потребителей — юридических лиц.

Как сообщалось ранее, Ленинградская область оказалась в числе регионов, потребители которой демонстрируют невысокую платежную дисциплину при расчете за поставленную тепловую энергию. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщила компания «Газпром теплоэнерго».