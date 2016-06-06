Калуга, 6 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. «Калужская область по итогам прошлого года находится в группе лидеров по количеству малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в стране», — заявил первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству региона, которое состоялось сегодня, 6 июня, на калужском предприятии «Автоэлектроника».

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках заседания был рассмотрен проект создания технологического парка для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе ОАО «Автоэлектроника».

В обсуждении повестки дня приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители малого и среднего бизнеса. «В области работают более 14 тысяч малых и средних компаний и почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Таким образом, на 1000 жителей области приходится 30 предпринимателей», — пояснил замгубернатора Алексей Лаптев.

Прямой помощью бизнесменам региона, в первую очередь, является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, модернизирующих свой бизнес. Предпринимателям компенсировались затраты, связанные с приобретением производственного оборудования, по возмещению процентных ставок по кредитам, по договорам лизинга. В 2016 году все эти механизмы поддержки сохранятся.

В прошлом году в Калужскую область на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства были привлечены средства федерального бюджета в размере 132,2 млн рублей. По итогам 2015 года государственную поддержку получили более 3,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП), в том числе прямую финансовую поддержку 500 СМП; информационную, консультационную — 3000 СМП.

Предприниматели, получившие финансовую поддержку, сохранили более 4 тысяч рабочих мест, создали 350 новых. Совокупный оборот малых предприятий составил за год 280 млрд рублей.

На встрече также шла речь о том, что перед калужским регионом стоит задача по продвижению высокотехнологичных производств. Для этого необходимо создавать эффективную инновационную инфраструктуру, включающую в себя технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, научно-исследовательские центры. «И финансовая, и инфраструктурная, и информационная поддержка должна стимулировать наши предприятия выходить на международный уровень», — считае т Алексей Лаптев. Так, по информации министерства экономического развития области в Обнинске продолжается строительство бизнес-инкубатора. На 7,5 тыс. кв. метров смогут размещаться малые инновационные компании.

В числе нефинансовой поддержки предприятий — информационно-консультационные услуги по различным направлениям, реализация образовательных программ для предпринимателей, организация бирж контактов, семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий. В 2015 году проведены технологические семинары, круглые столы для сельхозтоваропроизводителей с целью ознакомления и внедрения передовых технологий, применяемых в сельском хозяйстве, для увеличения эффективности работы предприятий.

В целях развития всесторонней поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства правительством Калужской области подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам развития предпринимательства в регионе с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе реализации основных положений Соглашения стороны будут осуществлять взаимодействия по вопросам расширения доступа субъектовмалого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, увеличения доли этих предприятий в закупках крупнейших компаний с государственным участием. Кроме того, планируется объединить усилия по оказанию предпринимателям информационно-маркетинговой, правовой и имущественной поддержки.

Напомним, в 2015 году Калужская область стала лауреатом IV Международной инвестиционной премии в категории «Субъект Российской Федерации, обеспечивающий лучшую поддержку малого предпринимательства».