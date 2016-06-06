Москва, 6 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Официальная Москва довольна политическим диалогом с Финляндией. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Отношения между нашими странами опираются на прочный фундамент добрососедства. Мы довольны политическим диалогом и тем, как наши ведомства взаимодействуют — в том числе в преодолении негативных тенденций в торгово-экономических связях. Мы рассчитываем, что тенденция к сокращению товарооборота будет остановлена. Оптимизм вселяет работа по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечу строительство АЭС в Финляндии при участии Росатома», — сказал Лавров.

По его словам, большинство представленных в РФ финских компаний — а их более 650 — «прочно утвердились на рынке и хотят работать здесь дальше»: «Мы дали позитивную оценку взаимодействию в правоохранительной сфере. Мы уделили специальное внимание вопросам функционирование российско-финляндской границы, которая является примером добрососедского сотрудничества. Традиционно важную роль играют межрегиональные обмены между людьми, и российские туристы продолжают сохранять лидирующее место в сфере посещения Финляндии: в 2015 году более 9 млн россиян посетили Финляндию».

Напомним, в июне 2014 года Сергей Лавров заявил, что отношения России и Финляндии могут служить примерном для других стран. Спустя год отношения двух стран начали переживать напряжение в связи с отказом финских властей в выдаче виз российской делегации, намеревавшейся посетить Парламентскую сессию ОБСЕ.