Ереван, 6 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В резиденции президента Ирана 5 июня был подписан меморандум о либерализации визового режима между Арменией и Ираном. Документ подписали глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, а также, находящийся с официальным визитом в Тегеране министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

mfa.am Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и президент Ирана Хасан Роухани

До этого, как сообщает пресс-служба МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры, на которых Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Иран придает особую важность всестороннему взаимодействию с дружественной Арменией, и выразил убежденность, что двусторонние высокопоставленные визиты предоставляют возможность для его максимального укрепления и углубления.

Собеседники отметили, что предстоящий визит президента Ирана в Армению послужит новым импульсом для поднятия армяно-иранского сотрудничества на новый уровень. В данном контексте стороны подтвердили готовность последовательно прилагать усилия для реализации совместных программ.

Министры отметили важность достигнутой между двумя странами договоренности о либерализации визового режима, а также установления сотрудничества между ЕАЭС и Ираном.

Глава МИД Армении представил шаги по преодолению последствий широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном в начале апреля против Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Была отмечена важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Вене. Налбандян высоко оценил сбалансированную позицию Ирана в вопрос исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта, на основе принципов международного права.

В тот же день Эдварда Налбандяна принял президент Ирана Хасан Роухани. По словам президента Исламской Республики Иран, несмотря на то, что в двустороннем сотрудничестве в различных сферах зарегистрирован определенный прогресс, существует большой потенциал, который необходимо реализовать совместными усилиями.

Собеседники сошлись во мнении, что отмена визового режима между двумя странами послужит дополнительным стимулом для активизации связей между дружественными народами, особенно — между деловыми кругами, а также для развития туризма.

Глава МИД Армении Э. Налбандян также обратился к уже реализованным и текущим совместным экономическим программам и подчеркнул готовность Армении разрабатывать и притворять в жизнь новые и более амбициозные проекты как в интересах экономического развития двух стран, так и регионального сотрудничества. В этом плане также была подчеркнута важность сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил президенту Ирана предпринимаемые шаги по преодолению последствий развязанных Азербайджаном военных действий против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в начале апреля, а также усилия, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 16 мая в Вене встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

В данном контексте Хасан Роухани отметил, что Иран всегда поддерживал обеспечение в регионе безопасности, стабильности и мира, а также выступал за мирное урегулирование существующих проблем, и подтвердил, что ИРИ поддерживает исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта на основе принципов международного права.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян высоко оценил взвешенную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

В свою очередь президент ИРИ Хасан Роухани попросил министра передать его теплые приветствия и пожелания главе армянского государства Сержу Саргсяну и отметил, что намерен в ближайшее время посетить Армению.