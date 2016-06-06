Нью-Дели, 6 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen официально огласил цены нового компактного седана Ameo, сообщает Uincar.ru.

pixabay.com Эмблема Volkswagen

Автомобиль разработан специально для автомобильного рынка Индии и доступен покупателям только с одним двигателем.

Volkswagen Ameo будет продаваться по стартовой цене от 513 864 рупий.

Длина нового седана Volkswagen Ameo не превышает 4 метров. Машина спроектирована на базе модели Vento, которую в России продают под названием Polo. На индийском автомобильном рынке новинка будет доступна только с одним 3-цилиндровым бензиновым двигателем 1.2 MPI, мощностью 75 л.с. Силовая установка дополнена 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Индийские цены на Volkswagen Ameo находятся в диапазоне от 513 864 до 705 900 рупий (в зависимости от штата). По курсу валют это равно сумме в 511 — 702 тыс. рублей.

В дальнейшем линейка силовых агрегатов Volkswagen Ameo дополнится 1.5-литровым дизелем как с механической, так и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Стоимость новых модификаций новинки пока не оглашается.

Премьера нового «бюджетного» Volkswagen Ameo состоялась в начале 2016 года. Серийное производство новинки началось в Индии в мае. На рынки других стран Volkswagen Ameo поставляться не будет.