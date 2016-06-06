Тбилиси, 6 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Бывший член партии «Грузинская мечта», депутат парламента Тамаз Мечиаури, который вместе с лидером «Промышленников» Гоги Топадзе выбился из общей колеи правящей коалиции благодаря резким критическим заявлениям в адрес министра обороны Тинатин Хидашели, республиканцев, выступлениям против интеграции в ЕС и НАТО, основал свою партию.

Кинто старого Тифлиса

Презентация партии, для которой депутат избрал «избитое» название «За единую Грузию», состоялась 6 июня. На презентации он представил своих соратников, лидеров новой партии. Ими стали композитор Джемал Сепиашвили, бывший заместитель госминистра Грузии по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе, журналист и правозащитник Лали Морошкина, мать убитого полицией в период правления Саакашвили Амирана Робакидзе Ия Метревели. В партию Мечиаури также перешел учредитель молодежного движения партии «Грузинская мечта» Давид Пацация.

Как заявил Тамаз Мечиаури, его партия примет участие в назначенных на 8 октября парламентских выборах под названием «Тамаз Мечиаури — За единую Грузию».

«Мы будем оппонентами этого правительства по внешнеполитическому курсу», — пообещал Мечиаури, который открыто выступал против проведения в Грузии учений НАТО и поддерживал упрочение отношений с Россией.

Он также дал оценку деятельности нынешнего правительства, которое, по мнению депутата, так и не сумело восстановить справедливость в той дозе, в какой ожидал этого народ.