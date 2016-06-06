Тамбов, 6 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июня 2016 года Фонд по контролю за качеством жилья по программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассматривает обращения из 920 многоквартирных домов (МКД) в 89 субъектах РФ. Такая информация следует из отчета ведомства по состоянию на 1 июня 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лидером по числу обращений стала Тамбовская область, в которой на контроль взяты 70 многоквартирных домов. За ней следует Удмуртия с 57 многоквартирными домами на контроле, Калужская область (45 домов) и Новосибирская область (44). Замыкает пятерку Республика Коми с обращениями по 41 многоквартирному дому.

Отметим, что за май Тамбовская область резко вырвалась вперед — в прошлый раз она занимала лишь пятое место в списке с 36 МКД на контроле. При этом Удмуртия занимала первое место с жалобами по 60 домам. В Новосибирской области число проблемных домов на контроле, как и в Удмуртии, уменьшилось — на 1 мая их число по региону составляло 47 МКД. То же самое касается и Калужской области (на 1 мая значилось 46 зданий).

Выбыла из пятерки лидеров Вологодская область, у которой на 1 мая на контроле были обращения по 41 многоквартирному дому.

Всего за месяц было осмотрено 224 дома, составив за все время уже 1308 зданий на территории 211 муниципальных образований. Месяц назад в отчете ведомства указывалось, что осмотр 1084 МКД был произведен на территории 162 муниципальных образований.

Из 1308 осмотренных МКД 846 были проанализированы на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения. Нарушения были выявлены в 348 зданиях, а в 122 домах в 26 субъектах были обнаружены значительные строительные дефекты.

При этом на 1 июня 2016 года на контроле Фонда находится 41 дом в 19 субъектах, по которым региональными властями была представлена информация об устранении строительных дефектов, однако в ходе проверки исправления не подтвердились.

Отметим, что в соответствии с приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. № 709/пр на сайте фонда ЖКХ в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Нарушение застройщиками сроков строительства и норм качества является одной из основных причин задержки реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.