Псков, 6 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Победителем конкурса на разработку проекта реставрации Псковского кремля признано ООО «Карат», зарегистрированное в Кургане — эта компания на 40% снизила первоначальную цену контракта, с 44 до 25 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обеспокоенность результатами конкурса в Пскове высказывают и власти, и общественность.

Орлова Юлия Псковский Кремль

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева в интервью «Вестям — Псков» заявила, что «проблема сложная», экономия может негативно отразиться на конечном результате. «Мы с нетерпением ожидали результатов конкурса, но такая серьезная уступка победителя, которая составляет почти 40% от цены контракта, безусловно, вызывает вопросы к обоснованию смет, экспертизе и к срокам исполнения работ, которые должны быть завершены в декабре текущего года. Напрашиваются параллели, которых очень хотелось бы избежать», — отметила Елена Яковлева в комментариях «Псковской ленте новостей».

Председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева в комментариях в группе «Защитим исторический Псков» в Facebook заявила, что ситуация с Псковским кремлём и его реставрацией к 2019 году (в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни) «не только опасная, но и прогнозируемая». «Приедут курганские молодцы, либо уже с наёмными архитекторами, либо попробуют нанять здесь. Но денег нет, 20 млн скидки открыли им дорогу в торгах, но не оставили на оплату исследовательских работ Кремля».

«Вкратце: наш Псковский Кремль, «жемчужина» и претендент на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, реставрируют с 1952 года до сих пор, поэтому он такой своеобразно-разностильный. Но комплекта документов нет, их надо создавать сейчас, для этого и была затеяна работа на 44 млн. Практика же последних лет показывает, что все фирмы, пытающиеся исследовать наши памятники (в т. ч. и единичные), не могут даже понять смысл этой работы и гонят дикую халтуру в рекордно короткие сроки, назначенные госконтрактом», — прокомментировала Ирина Голубева, отметив, что придётся «всем миром наладить общественный контроль». «Кремль сдавать не хочется», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция Псковского кремля является одним из ключевых мероприятий комплексного плана по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней, которые пройдут в регионе в 2019 году. В марте нынешнего года был объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая разработает проект реставрации ансамбля Псковского кремля начальной стоимостью 44 108 871,79 рубля. Заказчиком выступает Федеральное государственное казенное учреждение «Центрреставрация», средства будут выделены из бюджета Министерства культуры РФ.

Помимо курганского ООО «Карат», в конкурсе участвовали ещё пять компаний. Две — из Санкт-Петербурга: ООО НПО «Наука-Строительству», предложившее выполнить проект за 33,1 млн рублей, и ООО «Гуар» (30,4 млн рублей); три — из Москвы: «Архитектподряд» (28,2 млн рублей) и «Архитектурное наследие» (33 млн рублей), а также АО «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», предложившее цену в 36,8 млн рублей.