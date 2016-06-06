Красногорск, 6 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Программа переселения граждан из аварийного жилья 2016−2020 годов стартовала в 16 муниципальных образованиях Московской области. Строительство новых домов уже началось, что в дальнейшем позволит расселить около 15 тысяч квадратных метров аварийных зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

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16 муниципальных образований Подмосковья приступили к реализации новой программы переселения 2016−2020 годов. Так, Дмитровский, Клинский, Рузский, Шатурский, Ступинский, Орехово-Зуевский, Зарайский районы, а также города Волоколамск, Клин, Красноармейск, Ликино-Дулёво, Рошаль, Руза, Электрогорск, рабочий поселок Тучково и городской округ Шаховская начали строительство нового жилья.

«Всего в указанных муниципальных образованиях планируется расселить порядка 15 тысяч квадратных метров. Это составляет более 70% от общей расселяемой площади в 2016 году», — отметил глава стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

Помимо этого, еще в трех районах области переселенцам будут покупать новые квартиры в уже готовых домах.

Напомним, новая программа расселения аварийного фонда рассчитана на 5 лет: с 2016 по 2020 год. За этот период планируется расселить 210,5 тысячи кв. м. Общий объем финансирования программы составляет 9,1 млрд рублей.

«До конца 2016 года запланировано обеспечить новым жильем порядка 1400 переселенцев. Гражданам будет предоставлено 588 жилых помещений общей площадью 21 тысяча квадратных метров», — заключил Пахомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа расселения аварийного жилья на следующие пять лет была утверждена в области в марте этого года. Первый этап программы предполагал расселение жилья, получившего статус опасного для проживания до 1 января 2012 года. Теперь в Московской области приступают к расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.