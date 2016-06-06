Калининград, 6 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Калининградской области к длительным срокам заключения осуждены высокопоставленные муниципальные чиновники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, сегодня, 6 июня, суд признал их виновными в получение взятки в размере 9 млн. рублей.

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На скамье подсудимых окзались заместители главы администрации Янтарного городского округа — 54-летний Владимир Иванов, курировавший работу отдела городского хозяйства, и 34-летний Алексей Лапин, возглавлявший комитет по бюджету.

В апреле 2014 года Лапин и Иванов договорились между собой о выделении предпринимательнице четырёх земельных участков, общая площадь которых на побережье Балтийского моря превысила 3800 кв.м. На этом участке предпринимательница планировала построить сеть летних кафе.

Замы пообещали выделить в аренду землю без проведения предусмотренных законом торгов, но за денежное вознаграждение. Взятку чиновники оценили в 9 млн рублей.

Для придания видимой законности своих действий чиновники организовали даже выпуск «лже-районки» с объявлением о наличии у муниципалитета данных земельных участков.

Во время передачи денег чиновники были задержаны. Во время следствия выяснилось, что Иванов уже использовал подобную преступную схему, оформив на свою жену аренду двух земельных участков общей площадью 1600 кв.м. для строительства кафе и жилого дома.

В итоге Ленинградский районный суд г. Калининграда приговорил Иванова к 8,5 годам лишения свободы, а Лапина — к 8 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, суд оштрафовал на 90 млн. рублей каждого из преступников.