Москва, 6 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. У спикера Госдумы Сергея Нарышкина пока нет предложений фракций или профильных комитетов о досрочном прекращении полномочий депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Пока у меня как у председателя Государственной думы со стороны фракции и профильных комитетов таких предложений нет», — заявил Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Госдума приняла закон о дополнительном основании для досрочного прекращения депутатских полномочий — за систематическое неисполнение своих обязанностей. В соответствии с принятым законом инициатива принадлежит фракции или комитету, где работает депутат.

«Справедливая Россия» не скрывала, что с внесенным законопроектом рассчитывает очистить ряды, в частности, досрочно прекратить полномочия Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова. Как ожидается, этот вопрос фракция обсудит 6 июня.