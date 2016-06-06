Барнаул, 6 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Алтайские спортсмены показали хорошие результаты в легкоатлетических состязаниях, проводившихся в Жуковском и Чебоксарах. Подробности сообщает сегодня, 6 июня, сайт регионального управления по физической культуре и спорту.

«Алтайская правда» Алтайские легкоатлеты

В соревнованиях по легкой атлетике в подмосковном Жуковском Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами с результатом 13,41 секунды. Пятым на дистанции 1 тыс. 500 метров стал Евгений Кунц, его результат — три минуты 44,16 секунды. Такой же итог у Виктории Погребняк на дистанции 100 метров с барьерами — 13,98 секунды.

Победителем на дистанции 3 тыс. метров с препятствиями стал представитель региона Юрий Клопцов, его результат — 8 минут 36,71 секунды. Ильдар Надыров в этой же дисциплине занял пятое место — 8 минут 49,4 секунды. Прыгунья в высоту Наталья Аксенова закончила выступления на четвертом месте с результатом 187 сантиметров.

Участие в чемпионате России по легкой атлетике среди слепых и слабовидящих тоже принесло медали. В турнире, состоявшемся в Чебоксарах, бийчанка Софья Оксем выиграла два золота и установила мировые рекорды — в толкании ядра и метании диска. В активе воспитанницы тренера Владимира Замятина и серебро в метании копья. Высокие результаты в беговых дисциплинах показали ученики тренера Сергея Мануйлова, — сообщают в управлении Алтайского края по физической культуре и спорту.

Егор Шаров первенствовал на дистанциях 400 и 800 метров, а на 200 метрах финишировал третьим. По два золота в спринте — беге на 100 и 200 метров — выиграли Андрей Кузьмин, Андрей Коптев с лидером Сергеем Петриченко.

Чемпионом страны в беге на 1 тыс. 500 метров стал Александр Костин, у него же серебро на дистанциях 400 и 800 метров. Еще две медали взял Артем Логинов с лидером Дмитрием Слеповым: у них серебро в беге на 400 метров и бронза на дистанции вдвое короче.

Следующим стартом для алтайских атлетов станет чемпионат Европы среди слепых и слабовидящих спортсменов. Эти соревнования пройдут в Италии с 11 по 15 июня.

Кстати, на состоявшемся в конце мая 2016 года заседании президиума ВФЛА было рассмотрено ходатайство от губернатора Алтайского края Александра Карлина о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова.

Члены Президиума единогласно поддержали эти кандидатуры. Как уже сообщало ИА REGNUM, на предстоящих XXXI летних Олимпийских играх Алтайский край намерен удвоить представительство своих спортсменов. Не менее 10 из них имеют высокие шансы завоевать медали.