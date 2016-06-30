Москва, 1 июля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов, сообщается на сайте правительства РФ.

Valtec.ru Счетчики горячей и холодной воды

Больше всего тарифы повысятся в Москве. Так, в столице коммунальные платежи возрастут в среднем на 7,5%. Плата за отопление увеличиться на 8,1%, горячую воду — на 7,8%, водоотведение и холодную воду — на 7%. Газ в Москве подорожает на 2%, электричество — на 7−15%.

В Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%.

Меньше всего за коммунальнее услуги с 1 июля будут платить жители Северной Осетии. В республике тарифы вырастут на 3%.

Кроме того, в 2016 году возможен рост платы граждан за коммунальные услуги за счёт различных косвенных сборов. Так, Минэнерго предлагает ввести для населения ежемесячную плату за «содержание объектов электросетевого хозяйства». Эта своеобразная абонентская плата за содержание электросетей может составить от 20 до 100 рублей с домохозяйства в месяц.

Напомним, в январе 2016 года на форуме «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что «поставщики должны окупать затраты на поставки электроэнергии, воды и газа», и призвал глав регионов России пристально отслеживать и оперативно реагировать на внезапные скачки платежей за коммуналку.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.

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Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ (процентов)