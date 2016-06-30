В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
Москва, 1 июля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов, сообщается на сайте правительства РФ.
Больше всего тарифы повысятся в Москве. Так, в столице коммунальные платежи возрастут в среднем на 7,5%. Плата за отопление увеличиться на 8,1%, горячую воду — на 7,8%, водоотведение и холодную воду — на 7%. Газ в Москве подорожает на 2%, электричество — на 7−15%.
В Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%.
Меньше всего за коммунальнее услуги с 1 июля будут платить жители Северной Осетии. В республике тарифы вырастут на 3%.
Кроме того, в 2016 году возможен рост платы граждан за коммунальные услуги за счёт различных косвенных сборов. Так, Минэнерго предлагает ввести для населения ежемесячную плату за «содержание объектов электросетевого хозяйства». Эта своеобразная абонентская плата за содержание электросетей может составить от 20 до 100 рублей с домохозяйства в месяц.
Напомним, в январе 2016 года на форуме «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что «поставщики должны окупать затраты на поставки электроэнергии, воды и газа», и призвал глав регионов России пристально отслеживать и оперативно реагировать на внезапные скачки платежей за коммуналку.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.
Читайте также: МЭР: в 2016 году тарифы на услуги ЖКХ могут повыситься на 7,5−8,7%
Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ (процентов)
|Субъект Российской Федерации
|Средний индекс по субъекту Российской Федерации на II полугодие 2016 г.
|1.
|Республика Адыгея
|3,9
|2.
|Республика Алтай
|4
|3.
|Республика Башкортостан
|5,8
|4.
|Республика Бурятия
|4
|5.
|Республика Дагестан
|3,8
|6.
|Республика Ингушетия
|4,1
|7.
|Кабардино-Балкарская Республика
|3,8
|8.
|Республика Калмыкия
|4
|9.
|Карачаево-Черкесская Республика
|3,9
|10.
|Республика Карелия
|4,3
|11.
|Республика Коми
|4,6
|12.
|Республика Марий Эл
|4
|13.
|Республика Мордовия
|4,7
|14.
|Республика Саха (Якутия)
|6,5
|15.
|Республика Северная Осетия — Алания
|3
|16.
|Республика Татарстан
|4,5
|17.
|Республика Тува
|5,6
|18.
|Удмуртская Республика
|4
|19.
|Республика Хакасия
|4,4
|20.
|Чеченская Республика
|3,9
|21.
|Чувашская Республика
|4,4
|22.
|Алтайский край
|3,7
|23.
|Забайкальский край
|4,2
|24.
|Камчатский край
|6,5
|25.
|Краснодарский край
|4,1
|26.
|Красноярский край
|4,4
|27.
|Пермский край
|4,7
|28.
|Приморский край
|5,8
|29.
|Ставропольский край
|4,2
|30.
|Хабаровский край
|4,6
|31.
|Амурская область
|4,3
|32.
|Архангельская область
|4,7
|33.
|Астраханская область
|4,9
|34.
|Белгородская область
|3,9
|35.
|Брянская область
|4,4
|36.
|Владимирская область
|4,5
|37.
|Волгоградская область
|4,3
|38.
|Вологодская область
|4,3
|39.
|Воронежская область
|4
|40.
|Ивановская область
|4,3
|41.
|Иркутская область
|3,9
|42.
|Калининградская область
|4
|43.
|Калужская область
|3,9
|44.
|Кемеровская область
|3,8
|45.
|Кировская область
|4,8
|46.
|Костромская область
|4,2
|47.
|Курганская область
|4,3
|48.
|Курская область
|3,9
|49.
|Ленинградская область
|4,3
|50.
|Липецкая область
|4,7
|51.
|Магаданская область
|5
|52.
|Московская область
|4
|53.
|Мурманская область
|3,9
|54.
|Нижегородская область
|5,5
|55.
|Новгородская область
|4
|56.
|Новосибирская область
|3,5
|57.
|Омская область
|4,1
|58.
|Оренбургская область
|4,8
|59.
|Орловская область
|4,2
|60.
|Пензенская область
|5,9
|61.
|Псковская область
|4
|62.
|Ростовская область
|4,1
|63.
|Рязанская область
|4,4
|64.
|Самарская область
|4,8
|65.
|Саратовская область
|4
|66.
|Сахалинская область
|3,9
|67.
|Свердловская область
|5,7
|68.
|Смоленская область
|4,4
|69.
|Тамбовская область
|3,9
|70.
|Тверская область
|3,9
|71.
|Томская область
|4,2
|72.
|Тульская область
|4
|73.
|Тюменская область
|5,9
|74.
|Ульяновская область
|4,4
|75.
|Челябинская область
|4,4
|76.
|Ярославская область
|5,4
|77.
|Город Москва
|7,5
|78.
|Город Санкт-Петербург
|6,5
|79.
|Еврейская автономная область
|5,3
|80.
|Ненецкий автономный округ
|4,4
|81.
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|4,6
|82.
|Чукотский автономный округ
|3,9
|83.
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|4,8