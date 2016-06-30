Москва, 1 июля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов, сообщается на сайте правительства РФ.

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Счетчики горячей и холодной воды

Больше всего тарифы повысятся в Москве. Так, в столице коммунальные платежи возрастут в среднем на 7,5%. Плата за отопление увеличиться на 8,1%, горячую воду — на 7,8%, водоотведение и холодную воду — на 7%. Газ в Москве подорожает на 2%, электричество — на 7−15%.

В Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%.

Меньше всего за коммунальнее услуги с 1 июля будут платить жители Северной Осетии. В республике тарифы вырастут на 3%.

Кроме того, в 2016 году возможен рост платы граждан за коммунальные услуги за счёт различных косвенных сборов. Так, Минэнерго предлагает ввести для населения ежемесячную плату за «содержание объектов электросетевого хозяйства». Эта своеобразная абонентская плата за содержание электросетей может составить от 20 до 100 рублей с домохозяйства в месяц.

Напомним, в январе 2016 года на форуме «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что «поставщики должны окупать затраты на поставки электроэнергии, воды и газа», и призвал глав регионов России пристально отслеживать и оперативно реагировать на внезапные скачки платежей за коммуналку.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.

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Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ (процентов)

Субъект Российской ФедерацииСредний индекс по субъекту Российской Федерации на II полугодие 2016 г.
1.Республика Адыгея3,9
2.Республика Алтай4
3.Республика Башкортостан5,8
4.Республика Бурятия4
5.Республика Дагестан3,8
6.Республика Ингушетия4,1
7.Кабардино-Балкарская Республика3,8
8.Республика Калмыкия4
9.Карачаево-Черкесская Республика3,9
10.Республика Карелия4,3
11.Республика Коми4,6
12.Республика Марий Эл4
13.Республика Мордовия4,7
14.Республика Саха (Якутия)6,5
15.Республика Северная Осетия — Алания3
16.Республика Татарстан4,5
17.Республика Тува5,6
18.Удмуртская Республика4
19.Республика Хакасия4,4
20.Чеченская Республика3,9
21.Чувашская Республика4,4
22.Алтайский край3,7
23.Забайкальский край4,2
24.Камчатский край6,5
25.Краснодарский край4,1
26.Красноярский край4,4
27.Пермский край4,7
28.Приморский край5,8
29.Ставропольский край4,2
30.Хабаровский край4,6
31.Амурская область4,3
32.Архангельская область4,7
33.Астраханская область4,9
34.Белгородская область3,9
35.Брянская область4,4
36.Владимирская область4,5
37.Волгоградская область4,3
38.Вологодская область4,3
39.Воронежская область4
40.Ивановская область4,3
41.Иркутская область3,9
42.Калининградская область4
43.Калужская область3,9
44.Кемеровская область3,8
45.Кировская область4,8
46.Костромская область4,2
47.Курганская область4,3
48.Курская область3,9
49.Ленинградская область4,3
50.Липецкая область4,7
51.Магаданская область5
52.Московская область4
53.Мурманская область3,9
54.Нижегородская область5,5
55.Новгородская область4
56.Новосибирская область3,5
57.Омская область4,1
58.Оренбургская область4,8
59.Орловская область4,2
60.Пензенская область5,9
61.Псковская область4
62.Ростовская область4,1
63.Рязанская область4,4
64.Самарская область4,8
65.Саратовская область4
66.Сахалинская область3,9
67.Свердловская область5,7
68.Смоленская область4,4
69.Тамбовская область3,9
70.Тверская область3,9
71.Томская область4,2
72.Тульская область4
73.Тюменская область5,9
74.Ульяновская область4,4
75.Челябинская область4,4
76.Ярославская область5,4
77.Город Москва7,5
78.Город Санкт-Петербург6,5
79.Еврейская автономная область5,3
80.Ненецкий автономный округ4,4
81.Ханты-Мансийский автономный округ — Югра4,6
82.Чукотский автономный округ3,9
83.Ямало-Ненецкий автономный округ4,8