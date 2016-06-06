Абакан, 6 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Жителям Хакасии, пострадавшим от пожаров в апреле 2015 года, дополнительно выделят 2 млн 800 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июня, в правительстве региона, эти денежные средства поступят в республику из резервного фонда по линии МЧС России.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Они предназначены для выплаты единовременного пособия тем, кто получил вред здоровью в результате пожаров в апреле 2015 года. Уточняется, что соответствующее распоряжение глава МЧС России Владимир Пучков представил на заседании правительства РФ, которое состоялось в Москве 2 июня.

После апрельских пожаров федеральный центр оказал республике поддержку. Более 5 тыс. погорельцев получили денежные компенсации в связи с утратой имущества и за причиненный вред здоровью на общую сумму почти 600 млн рублей. Однако, по данным республиканского правительства, 11 человек, получивших вред здоровью различной степени тяжести, не смогли получить положенные выплаты вовремя из-за неполного объема документов либо их отсутствия.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2015 года в Хакасии из-за лесных пожаров пострадали 38 населенных пунктов. Сгорели или оказались повреждены огнем около 1,5 тыс. домов, без жилья остались 6,5 тыс. человек, 32 человека погибли. После этого в регионе началось масштабное строительство — возведено более 1 200 домов. Также в пострадавших от огня селах построили социальные объекты: две школы в селах Кожухово и Кагаево, амбулаторию в с. Целинное, библиотеку в п. Шира, семь ФАПов.