Уфа, 6 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Александр Зинченко нынешним летом перейдёт в «Манчестер Сити», сообщает «Спорт день за днём».

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Сообщается, что трансфер Александра Зинченко, который является полузащитником сборной Украины, в британский клуб практически завершён.

Кроме того, «Уфа» и «Манчестер Сити» достигли договоренности о стоимости перехода Зинченко, которая останется неизменной вне зависимости от результатов футболиста на чемпионате Европы, в котором он участвует в составе сборной Украины.

В минувшем сезоне РФПЛ Зинченко в составе «Уфы» провёл 24 матча, забил в них два мяча и сделал четыре результативные передачи, получив три жёлтые карточки.