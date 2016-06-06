Грозный, 6 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Именем Мохаммеда Али будет названа одна из улиц в столице Чечни. В честь великого боксера будет также назван зал бокса, который принял решение построить глава республики Рамзан Кадыров.

predprinimatel.club Боксерский зал

«Вместе с Мохаммедом ушла моя мечта детства: я всегда хотел, чтобы он приехал в Чечню, чтобы я, мальчик, любящий бокс, мог пожать его крепкую руку. Благодаря Мохаммеду я стал боксером, создал условия для занятия боксом тысячам мальчишек», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» чеченский лидер.

В соседней с Чечней Ингушетией был совершен коллективный намаз по Мохаммеду Али, в котором приняли участие сотни жителей республики, а также представители духовенства Чечни и Северной Осетии.

Глава региона Юнус-Бек Евкуров, написал на своей странице в соцсети Instagram: «Мохаммед Али — не просто боксер, а человек с большой буквы, у которого многим спортсменам нужно учиться этике поведения на спортивных аренах. Мохаммед Али показал всем, что великим становятся не только за счет мастерства в профессии, но и за счет человечности».

Напомним, знаменитый американский боксер Мохаммед Али скончался на 75 году жизни в ночь на 4 июня в клинике американского города Финикс. За профессиональную карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 нокаутом) и потерпев пять поражений. Имевший при рождении имя Кассиуc Марселлус Клэй-младший, он сменил имя на Мохаммед Али после принятия мусульманства. «Я больше мусульманин, чем боксер», — писал Мохаммед Али в своих воспоминаниях.